Dopo anni dedicati allo studio del femminismo e della parità di genere, Irene Facheris ha deciso di focalizzarsi sugli uomini. Nel suo nuovo libro, intitolato «Tutti gli uomini possono cambiare le cose», raccoglie le testimonianze e le opinioni di altri uomini, offrendo uno sguardo su come vengono percepiti e raccontati. L’opera si concentra sulle parole e le immagini di chi vive e agisce nel mondo maschile, senza intervenire con giudizi o analisi personali.

L’INTERVISTA. Dopo anni di lavoro sui temi del femminismo e della parità di genere, Irene Facheris ha deciso di spostare lo sguardo e ha scritto «Tutti gli uomini possono cambiare le cose». L’abbiamo intervistata alla Fiera dei Librai. Irene Facheris affronta il tema della maschilità e del peso delle aspettative in una società patriarcale che, spiega, «fa male sia alle donne che agli uomini». Un dialogo che parte dalla consapevolezza: molti comportamenti discriminatori, sottolinea l’autrice, vengono messi in atto senza intenzione, ma producono comunque effetti concreti.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Gli uomini visti attraverso gli occhi e le parole di altri uomini nel libro di Irene Facheris

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