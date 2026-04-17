Riprende il progetto Bibliotec' umana gli uomini libro | ora diventa un laboratorio stabile di arti performative
Il progetto "Bibliotec'umana gli uomini libro" riprende martedì 21 aprile (ore 17-18:30) nella sede della biblioteca sociale “M.Bonincontro” di Chieti Scalo. Diretto di Beniamino Cardines, il progetto si traduce in un’esperienza aperta a tutti.La prima fase di questa esperienza innovativa è.🔗 Leggi su Chietitoday.it
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