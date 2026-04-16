Secondo i dati di OpenAI, nel 2025 le donne rappresentano la maggior parte degli utenti di ChatGPT, superando gli uomini. Questo cambiamento indica un'evoluzione nell'utilizzo dell'intelligenza artificiale, che diventa sempre più parte della vita quotidiana di un'utenza femminile. La crescita delle utenti femminili si riflette in un’evoluzione del rapporto tra persone e tecnologia, segnando un punto di svolta nel modo in cui si interagisce con l’IA.

Le statistiche di OpenAI rivelano un cambiamento radicale nell’utenza di ChatGPT: le donne sono ormai la maggioranza degli utenti regolari, superando gli uomini in un ribaltamento che segna il passaggio dell’intelligenza artificiale da strumento tecnico a risorsa quotidiana. Mentre la base globale degli utenti si avvicina al miliardo, emerge una nuova dinamica demografica e una corsa frenetica alla potenza di calcolo tra Stati Uniti e Cina. Quando l’interfaccia conversazionale venne lanciata verso la fine del 2022, il profilo tipico dell’utilizzatore era marcatamente maschile, con circa l’80% delle persone che presentavano nomi maschili. Tuttavia, i dati più recenti indicano che questa proporzione è stata completamente invertita.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - ChatGPT: le donne conquistano l’IA, superate gli uomini nel 2025

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