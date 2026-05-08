Gli aretini alla scelta del sindaco Chi chiede cambiamento e chi continuità | decoro e frazioni tra le priorità
Gli elettori di Arezzo si apprestano a votare per il nuovo sindaco, con alcuni che cercano un cambiamento e altri che preferiscono mantenere la continuità. Tra le questioni principali ci sono il decoro urbano e lo sviluppo delle frazioni. L'ultimo periodo della campagna elettorale sarà decisivo per chi deve ancora scegliere come esprimere il proprio voto. La scelta riguarda in modo diretto le priorità di questa tornata elettorale.
L'ultimo periodo della campagna elettorale sarà determinante per molti aretini che devono ancora decidere nel dettaglio come votare. Oltre al prossimo sindaco c'è anche la possibilità di esprimere fino a due preferenze per chi far sedere nel consiglio comunale che starà in carica fino al 2031.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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