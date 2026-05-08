Gli aretini alla scelta del sindaco Chi chiede cambiamento e chi continuità | decoro e frazioni tra le priorità

Gli elettori di Arezzo si apprestano a votare per il nuovo sindaco, con alcuni che cercano un cambiamento e altri che preferiscono mantenere la continuità. Tra le questioni principali ci sono il decoro urbano e lo sviluppo delle frazioni. L'ultimo periodo della campagna elettorale sarà decisivo per chi deve ancora scegliere come esprimere il proprio voto. La scelta riguarda in modo diretto le priorità di questa tornata elettorale.

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