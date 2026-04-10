Ieri mattina è stato aperto un nuovo sportello al piano terra dell’ex Tribunale di piazza Ricchetti, dedicato all’ufficio di esecuzione penale esterna. L’apertura si inserisce in un progetto di ampliamento dei servizi offerti ai cittadini, con ulteriori iniziative in programma nel prossimo futuro. La struttura si trova in un edificio che in passato ospitava il Tribunale e ora viene utilizzata per offrire supporto e servizi legali.

È stato inaugurato ieri mattina, al piano terra dell’ex Tribunale di piazza Ricchetti, il nuovo sportello dell’ufficio di esecuzione penale esterna. Un’apertura, quella a cui hanno preso parte le istituzioni, le autorità civili e militari e il mondo dell’associazionismo, che mira a rafforzare la presenza dei servizi dedicati all’esecuzione penale esterna e, in particolare, al reinserimento sociale delle persone coinvolte in percorsi giudiziari. Lo sportello Uepe, che sarà aperto al pubblico per due giorni alla settimana ancora da stabilire, svolgerà infatti un ruolo fondamentale nella promozione delle misure alternative alla detenzione, favorendo al contempo percorsi di responsabilizzazione, inclusione e recupero, nonché nei progetti di messa alla prova e nei lavori di pubblica utilità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Nuovo sportello all’ex Tribunale : "Aumentano i servizi per cittadini. Molto presto ne arriveranno altri"

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