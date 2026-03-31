Incontro tra Trantino e il presidente del Tribunale Sciacca su spazi e servizi della giustizia

Il sindaco ha incontrato oggi il nuovo presidente del Tribunale di Catania presso il Palazzo degli Elefanti. Durante l'incontro si è discusso di questioni relative agli spazi e ai servizi della giustizia nella città. Il presidente ha assunto recentemente la guida degli uffici giudiziari locali.

Il sindaco Enrico Trantino ha incontrato oggi, a Palazzo degli Elefanti, il nuovo presidente del Tribunale di Catania, Mariano Sciacca, recentemente insediatosi alla guida degli uffici giudiziari della città. Durante il colloquio istituzionale sono stati affrontati i temi legati al funzionamento della giustizia, con particolare attenzione alle criticità dell’edilizia giudiziaria e alla necessità di ampliare gli spazi disponibili per migliorare i servizi ai cittadini. Il sindaco ha ribadito la piena disponibilità dell’Amministrazione Comunale a collaborare, in tutte le sue articolazioni, per sostenere interventi logistici e organizzativi volti a rendere più efficiente e snella l’attività giudiziaria. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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