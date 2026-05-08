Giuseppe Conte racconta la malattia del figlio | È stato quasi due anni a letto era sofferente è stato angosciante

In un episodio del podcast One More Time, Giuseppe Conte ha condiviso il periodo difficile vissuto dalla famiglia durante la malattia del figlio Nicolò. L'ex presidente del Consiglio ha spiegato che il ragazzo è stato quasi due anni a letto, soffrendo e vivendo momenti di grande angoscia. La testimonianza si concentra sulla durata della malattia e sulla sofferenza vissuta in famiglia in quel periodo.

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Giuseppe Conte racconta nel podcast One More Time del periodo di grande sofferenza attraversato da suo figlio Nicolò, ammalatosi durante il Covid.🔗 Leggi su Fanpage.it Los mayores MISTERIOS de la Historia en un solo vídeo Notizie correlate Stefania Orlando molestata da un agente: “Mi sono svegliata ed era nel mio letto, è stato un trauma”Stefania Orlando ha raccontato la molestia subita da un agente di moda quando aveva 18 anni. Valentino Rossi colpito: “Ho letto chi era stato l’ultimo a fare pole, gara e giro come Kimi Antonelli”Valentino Rossi in tempi non sospetti ha predetto un futuro radioso a Kimi Antonelli. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Rocco Casalino: Vorrei un figlio con il mio compagno, lui anche quattro. Poi le parole su Giuseppe Conte; Conte già sogna la leadership, il Pd teme la trappola: come sciupare la vittoria del referendum; Rocco Casalino: Alejandro è l'uomo che ho sempre sognato, ora vogliamo dei figli. Giuseppe Conte? Ecco cosa penso di lui; Giuseppe Conte a Faenza per lanciare Nova: la costruzione partecipata del nuovo programma politico. Giuseppe Conte a One More Time: Mio figlio Niccolò nel periodo del Covid a letto per due anniL'ex premier e leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte si racconta a Luca Casadei nel podcast One More Time. Una lunga chiacchierata in cui racconta anche del giorno in cui ha scoperto di essere ... repubblica.it Giuseppe Conte dopo l'operazione in ospedale: «Sto molto bene. Sono già al lavoro, la fase è cruciale»Dopo una settimana di stop per ragioni di salute, il leader del M5S tranquillizza: «Inizieremo a dare forma concreta al programma per cambiare l'Italia» ... corriere.it @giuseppeconte_ufficiale ci racconta il peso di guidare l’Italia nei giorni più bui della pandemia. #onemoretimepodcast #lucacasadei #onepodcast #giuseppeconte - facebook.com facebook Il DL Rilancio è del 19 maggio 2020, copnvertito in legge il 17 luglio dello stesso anno. Il 20 maggio fummo i primi su @liberioltre a criticare il contenuto del decreto e in particolare la parte relativa al superbonus. A Fare quel video fummo io e @ALESSIO_ARG x.com