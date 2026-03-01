Ho sempre avuto un interesse crescente per il Sahel, una regione che si estende tra il Nord Africa e l’Africa subsahariana. In questi ultimi tempi ho approfondito la conoscenza di questa area, cercando di capire le dinamiche che la caratterizzano e le sfide che affronta. Ora desidero che il mio modo di vedere il mondo si liberi da stereotipi e pregiudizi legati a questa regione.

Lo ammetto. Sono stato colonizzato, forse non abbastanza, dall’Africa Occidentale e in particolare dal Sahel. Fin dal mio primo soggiorno in Costa d’Avorio per un paio d’anni come inesperto insegnante di muratura in un centro professionale. Assieme ad un amico avevamo scelto il volontariato internazionale sostitutivo del servizio militare. Correva la fine degli anni ’70, ruggenti, così saranno in seguito definiti. Da allora l’Africa occidentale non mi avrebbe più abbandonato se si eccettua uno splendido transito di tre anni a Cordoba, in Argentina. Anche in quel Paese si trattava di intercettare i fragili sentieri e le parole che parlavano di lotte per la dignità nelle periferie povere della città. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Lo ammetto: sono stato colonizzato dal Sahel. E ora spero che il mio sguardo sul mondo non si omologhi più

“La famiglia di mio marito ha organizzato tutto il mio matrimonio senza considerarmi, io ora pretendo solo che mia suocera indossi un abito di raso anche se lo odia. Sono cattiva?”: lo sfogo della sposaUna richiesta pensata per “armonizzare” l’estetica del matrimonio si è trasformata in un caso virale.

A cena con French Montana: «Il calcio è stato il mio primo “visto”, mi ha fatto capire che fuori dal Marocco esisteva un mondo»Nuova puntata di Paper Boi, la rubrica bisettimanale di Tommaso Naccari che parla semi-seriamente di una cosa serissima: il rap.

Tutti gli aggiornamenti su Sahel.

Discussioni sull' argomento Blog | Lo ammetto: sono stato colonizzato dal Sahel. E ora spero che il mio sguardo sul mondo non si omologhi più; Music for change: la Polizia di Stato premia Pelle d'oca sul palco di Casa Sanremo; Autografi, selfie e feste: il ritorno a casa dei campioni delle Olimpiadi; Il racconto di Paolo Nori non invecchia, anzi migliora.

TRT Afrika Hausa. . Kungiyar Raya Tattalin Arzikin Kasashen Afirka (ECOWAS) tana duba yiwuwar yin hadin gwiwa da Kungiyar Kasashen Sahel wato Alliance of Sahel States (AES) don samar da wasu dakarun musamman wadanda za su yi aikin tabbatar da facebook

Kungiyar ECOWAS tana duba yiwuwar yin hadin gwiwa da Kungiyar Kasashen Sahel wato Alliance of Sahel States don samar da wasu dakarun musamman wadanda za su yi aikin tabbatar da tsaro a yankin yammacin Afirka. Ga bayani kan tsarin zai kasance x.com