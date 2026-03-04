Il Corpo forestale assume | concorso pubblico per 30 nuovi agenti

La Provincia autonoma di Trento ha annunciato un concorso pubblico per l’assunzione di trenta agenti del Corpo forestale. I posti disponibili sono a tempo indeterminato e mirano a rafforzare il personale del servizio. La selezione è aperta a candidati interessati a entrare in servizio con questa tipologia di contratto. La procedura di selezione è stata pubblicata ufficialmente nelle ultime settimane.

La Provincia autonoma di Trento apre le candidature per l’assunzione a tempo indeterminato di forestali: domande entro il 13 marzo La Provincia autonoma di Trento apre le porte a nuovi ingressi nel Corpo forestale. È stato infatti pubblicato il concorso pubblico per l’assunzione di 30 forestali, che entreranno in servizio con contratto a tempo indeterminato. Le candidature sono già aperte e resteranno disponibili fino alla mezzanotte del 13 marzo 2026. L’iniziativa punta a rafforzare la presenza sul territorio del Corpo forestale trentino, impegnato nella tutela dell’ambiente, nel controllo dei boschi e nella vigilanza su fauna e patrimonio naturale. 🔗 Leggi su Trentotoday.it Corpo forestale, al via la formazione per 46 nuovi agentiPrimo giorno di lezione per i candidati ammessi al corso di formazione per allievi forestali, in seguito al concorso bandito nel 2021 per... Corpo forestale, al via la formazione per assumere 46 agenti: "Presto arriveremo a 306 nuove unità"Ad incontrarli l’assessore al Territorio e ambiente, Giusi Savarino: "Forze fresche dopo 35 anni dall'ultima volta. Contenuti e approfondimenti su Corpo forestale Temi più discussi: Concorso Regione Sardegna Agenti Forestali e di Vigilanza 2025; Concorso per 30 forestali a Trento, basta il diploma: scadenza e requisiti; Ville di lusso con piscina abusive: sotto sequestro un cantiere in Costa Smeralda; Concorsi Valle d'Aosta - Bandi nella regione. Corpo Forestale, 3.757 incendi su 4.977 ettari boscatiSono 3.757 gli incendi registrati in Sicilia da maggio a luglio 2025 e hanno interessato 4.977 ettari di superficie boscata e 26.423 ettari di superficie non boscata. Sono alcuni dei dati che emergono ... ansa.it Corpo forestale, 'massima attenzione per attività Etna'Il Corpo forestale della Regione siciliana ha effettuato un nuovo sopralluogo nelle aree sommitali dell'Etna interessate dall'attuale fase eruttiva. Ieri sera è stata raggiunta la frattura apertasi il ... ansa.it Accertamenti in corso del Corpo forestale per chiarire la dinamica dell’episodio facebook