Ci siamo. Il Giro d’Italia, che tradizionalmente tira la volata all’estate, parte oggi da Nessebar, l’antica Mesembria dei Traci, con un favorito unico come Jonas Vingegaard e un gruppo di sognatori (con licenza di farlo) guidati da Giulio Pellizzari. Nessebar è una spettacolare penisola Patrimonio dell’Unesco. Da lì, la corsa color Gazzetta spiccherà il volo per approdare a Roma il 31 maggio. Il Giro è l’evento sportivo più identitario del nostro Paese, ma per la sedicesima volta partirà dall’estero anche per andare incontro alla voglia di grande ciclismo di chi non ha gare all’altezza della passione. In questo caso la Bulgaria, che vuole celebrare in maglia rosa il suo ingresso nell’area euro.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Giro, il romanzo rosa riparte dal Mar Nero: Vingegaard contro i sogni di Pellizzari

Notizie correlate

Giro d’Italia 2026, i favoriti per la maglia rosa: Pellizzari e Bernal sfidano VingegaardIl Giro d'Italia edizione 109 è ai nastri di partenza: 21 tappe dalla Bulgaria a Roma in cui le 23 squadre che parteciperanno si daranno battaglia...

Pellizzari, sogni in rosa. "Io stregato da Nibali, lavoro per arrivare a vincere il Giro d’Italia»Al Giro un italiano non sale sul podio da cinque anni (Caruso, secondo nel 2021) e non vince da dieci (Nibali 2016).

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Giro d'Italia 2026: al via l'edizione numero 109, si parte dalla Bulgaria; Giro d’Italia 2026: dalla Bulgaria a Roma la Rai seguirà ogni metro; Si parte! Vingegaard per la tripla corona, Pellizzari speranza d'Italia: le due stelle del Giro; Parte la Corsa Rosa! Dove vedere il Giro d’Italia 2026 in tv in chiaro, tappe e favoriti.

Giro d'Italia 2026: al via l'edizione numero 109, si parte dalla BulgariaL'attesa è finita. A pochi giorni dalla partenza ufficiale, i vertici di RCS Sport e della Rai si sono riuniti ieri per svelare gli ultimi dettagli del Giro ... rainews.it

Giro d’Italia 2026, dal Mar Nero al Circo Massimo nel segno di AmletoPartirà venerdì, da Nesebar, cittadina bulgara sul Mar Nero, l’edizione 109 del Giro d’Italia che terminerà domenica 31 maggio a Roma, in via del Circo Massimo, davanti alla statua di Giuseppe Mazzini ... tpi.it

Prosegue la smilitarizzazione della flotta russa del Mar Nero. Un'altra corvetta lanciamissili Karakurt è stata colpita nel porto di Kaspiysk: si tratta di un lanciatore Kalibr, utilizzato per terrorizzare le città ucraine. Un lanciatore in meno. Una minaccia in meno. facebook

lI Giro parte dalla Bulgaria: il via dal Mar Nero per 15 milioni di motivi x.com