Pellizzari sogni in rosa Io stregato da Nibali lavoro per arrivare a vincere il Giro d’Italia

Da sport.quotidiano.net 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un ciclista italiano sogna di tornare a vincere il Giro d’Italia, dopo che l’ultimo successo risale al 2016. Al momento, l’ultimo italiano sul podio è stato nel 2021. Il protagonista ha dichiarato di essere affascinato da un collega straniero e di lavorare con l’obiettivo di conquistare la corsa rosa. La competizione resta senza un vittorioso italiano da dieci anni, e il desiderio di riscatto si fa sentire.

Al Giro un italiano non sale sul podio da cinque anni (Caruso, secondo nel 2021) e non vince da dieci (Nibali 2016). A interrompere uno dei digiuni, magari entrambi, potrebbe essere Giulio Pellizzari, anni 22, marchigiano di Camerino, talento sbocciato nel college di casa Reverberi con una qualità da primattore: cresce in fretta. Vuol farlo anche nella corsa rosa che scatta domani dalla Bulgaria, dove si presenta con i gradi di leader: un bel segnale di fiducia che il marchigiano si è guadagnato sulla strada. Protagonista due anni fa al Giro di Pogacar, quando finì alle spalle del fenomeno sloveno in una tappa ricevendone in dono maglia rosa e occhiali, lo scorso anno Pellizzari ha chiuso al sesto posto sia la corsa rosa, peraltro spesa per metà da gregario di Roglic, sia la Vuelta, con una bella vittoria di tappa.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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