Giro d’Italia 2026 | la prima volata è di Paul Magnier Jonathan Milan si ritrova senza gambe

Da oasport.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al Giro d’Italia 2026, che è partito dalla Bulgaria, la prima volata è stata vinta da Paul Magnier. Jonathan Milan si è trovato senza gambe e non ha completato la tappa. La maglia rosa, prevista in Italia, non è stata assegnata alla fine della prima frazione. La corsa prosegue con i ciclisti che si preparano alla seconda tappa.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Ci si aspettava una Maglia Rosa tricolore al termine della prima tappa del Giro d’Italia 2026 che è scattato dalla Bulgaria. Invece sul traguardo di Burgas a brillare in volata è il francese Paul Magnier. Primo successo in una grande corsa a tappe per il corridore della Soudal Quick-Step che va a prendersi la vittoria più bella della carriera ed anche il simbolo del primato. Pronti, via ed è partita la prima fuga di questa Corsa Rosa: Manuele Tarozzi (Bardiani CSF 7 Saber) e Diego Pablo Sevilla (Polti VisitMalta) sono andati all’attacco guadagnando qualche minuto sul plotone che ovviamente ha visto le squadre dei velocisti gestire la situazione.🔗 Leggi su Oasport.it

giro d8217italia 2026 la prima volata 232 di paul magnier jonathan milan si ritrova senza gambe
© Oasport.it - Giro d’Italia 2026: la prima volata è di Paul Magnier. Jonathan Milan si ritrova senza gambe

Notizie correlate

Giro d’Italia 2026: in volata a Burgas la spunta Paul Magnier. Delusione per Jonathan MilanCi si aspettava una Maglia Rosa tricolore al termine della prima tappa del Giro d’Italia 2026 che è scattato dalla Bulgaria.

Leggi anche: LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Paul Magnier vince a burgas e conquista la prima maglia rosa

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Favoriti Maglia Ciclamino: Milan è l’uomo da battere, ma occhio a Magnier; Giro d’Italia 2026, Paul Magnier punta al successo negli sprint: Abbiamo costruito una squadra attorno a me per cercare di vincere; I velocisti del Giro d’Italia 2026; Giro d’Italia 2026, 1ª tappa: Paul Magnier vince a Burgas e veste la prima Maglia Rosa.

paul magnier giro d italia 2026Giro d’Italia 2026, Paul Magnier: Un orgoglio la mia prima vittoria. Lavoro di squadra perfettoIl francese Paul Magnier vestirà la prima maglia rosa del Giro d'Italia 2026. Il francese della Soudal Quick-Step trionfa nella caotica volata sul ... oasport.it

paul magnier giro d italia 2026Giro d'Italia, prima tappa in volata a Magnier. Caduta di gruppo in vista del traguardoAlle spalle del velocista della Soudal Quick-Step sono arrivati Tobias Lund Andresen (Team Decathlon) e Ethan Vernon (Nsn Cycling Team). Quarto posto per uno dei favoriti, l'azzurro Jonathan Milan ... adnkronos.com

Esplora notizie e video correlati all’argomento.