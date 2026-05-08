Al Giro d’Italia 2026, che è partito dalla Bulgaria, la prima volata è stata vinta da Paul Magnier. Jonathan Milan si è trovato senza gambe e non ha completato la tappa. La maglia rosa, prevista in Italia, non è stata assegnata alla fine della prima frazione. La corsa prosegue con i ciclisti che si preparano alla seconda tappa.

Ci si aspettava una Maglia Rosa tricolore al termine della prima tappa del Giro d’Italia 2026 che è scattato dalla Bulgaria. Invece sul traguardo di Burgas a brillare in volata è il francese Paul Magnier. Primo successo in una grande corsa a tappe per il corridore della Soudal Quick-Step che va a prendersi la vittoria più bella della carriera ed anche il simbolo del primato. Pronti, via ed è partita la prima fuga di questa Corsa Rosa: Manuele Tarozzi (Bardiani CSF 7 Saber) e Diego Pablo Sevilla (Polti VisitMalta) sono andati all’attacco guadagnando qualche minuto sul plotone che ovviamente ha visto le squadre dei velocisti gestire la situazione.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Giro d’Italia 2026: la prima volata è di Paul Magnier. Jonathan Milan si ritrova senza gambe

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