Giro d’Italia oggi la prima tappa Nessebar-Burgas | orari e favoriti

Oggi prende il via la 109ª edizione del Giro d’Italia, con la prima tappa che si svolge in Bulgaria, partendo da Nessebar e arrivando a Burgas. La corsa attraversa il territorio bulgaro, con un percorso che si snoda tra le due città lungo un itinerario di circa 200 chilometri. Diversi favoriti sono pronti a sfidarsi nella prima frazione, che segna l’inizio ufficiale della competizione.

L’edizione 109 del Giro d’Italia scatta oggi dalla Bulgaria con la frazione inaugurale da Nessebar a Burgas. Un’opportunità immediata per i velocisti del gruppo di conquistare subito l’ambita Maglia Rosa. La prima tappa del Giro d’Italia 2026 copre una distanza di 147 chilometri e presenta un tracciato privo di particolari insidie altimetriche, rendendo praticamente certo un arrivo a ranghi compatti in volata. L’attenzione si concentra sulle battute conclusive della corsa, poiché l’ultimo chilometro presenta una leggera pendenza positiva che rischia di affaticare le gambe dei velocisti puri. L’ultima curva, un passaggio decisivo per impostare lo sprint vincente, si trova a soli 270 metri dal traguardo.🔗 Leggi su Sportface.it

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