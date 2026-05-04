Il Giro d’Italia attraversa il sud pontino | a Gaeta chiusi scuole e uffici comunali

Il 109esimo Giro d’Italia attraversa il sud pontino, coinvolgendo anche la provincia di Latina. A Gaeta, in vista della tappa, sono state chiuse scuole e uffici comunali. La corsa ciclistica porta con sé modifiche alle attività quotidiane e l’interruzione dei servizi pubblici nel centro cittadino. La gara si svolge in una zona di grande richiamo, con un afflusso di visitatori e appassionati che si prepara ad assistere alla partenza o al passaggio della corsa.

Cresce la febbre per il 109esimo Giro d’Italia che quest’anno passa anche per la provincia di Latina. La settima tappa, quella del 15 maggio, parte da Formia e attraversa alcuni centri del sud pontino, tra cui quello di Gaeta dove cresce l’attesa per l’arrivo della carovana rosa.E per garantire.🔗 Leggi su Latinatoday.it Notizie correlate “Rivoluzione sanitaria” nel sud pontino: inaugurate le case della comunità a Gaeta e FormiaRoma, 8 aprile 2026 – Nuovi presidi, più servizi e un rafforzamento della sanità di prossimità. Bufera di neve a New York: stop ai voli, scuole e uffici chiusi. Oltre 80 cm nel Rhodes IslandNEW YORK – Migliaia di voli cancellati, raffiche di vento fino a 80 km/h e strade chiuse al traffico. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Giro d'Italia 2026: quando inizia · Tappa 1: Percorso, orari, altimetria 8 maggio, dove vedere | Ciclismo oggi; Guida pratica al Giro d'Italia; Presentata la Maglia Rosa del Giro d’Italia 2026; Sito Istituzionale | Giro d'Italia, presentazione della tappa conclusiva a Roma. Giro d’Italia 2026: il percorso e le 21 tappe ai raggi X. Tutte le salite e i momenti chiaveTAPPE GIRO D'ITALIA 2026 Prima tappa: Neseb?r – Burgas 147 km Grande partenza dalla Bulgaria per la Corsa Rosa. Prima frazione che non prevede grosse ... oasport.it Percorso Giro d'Italia 2026, tutte le tappe e le altimetrieDal Blockhaus alla spaventosa tappa del Giau (5000 metri di dislivello), fino a Piancavallo. Tutte le altimetrie della Corsa Rosa ... sport.sky.it IMSA, LAGUNA SECA: HEINRICH SUPERA BAMBER ALL'ULTIMO GIRO E REGALA LA PRIMA VITTORIA DI UN TEAM PRIVATO IN CLASSE GTP A JDC MILLER! Laurin Heinrich ha firmato un’impresa storica a Laguna Seca, regalando al team JDC-Mille - facebook.com facebook Favoriti Giro d’Italia 2025: Roglic e Ayuso in testa secondo i bookmakers, con Adam Yates come terzo incomodo e una lunga bagarre alle spalle. L’articolo analizza le quote 2025, i duelli tra favoriti e le possibili sorprese italiane, offrendo una guida c… x.com