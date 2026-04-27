Mancano meno di due settimane alla partenza del Giro d’Italia 2026, che partirà dall’Nessebar-Burgas il prossimo 8 maggio e si concluderà a Roma il 31 maggio. La prima tappa, una cronoscalata dedicata ai velocisti, assegnerà la prima maglia rosa della corsa. La gara, alla sua 109ª edizione, coinvolgerà numerosi team e ciclisti professionisti provenienti da diversi paesi.

Mancano ormai meno di due settimana alla partenza del Giro d’Italia numero 109. La Corsa Rosa partirà l’8 maggio e si concluderà il 31 maggio con la classica passarella a Roma. Anche quest’anno, gli organizzatori hanno optato per una partenza al di fuori della nostra penisola. Sarà infatti la Bulgaria ad ospitare le prime tre tappe della corsa a tappe italiana. La frazione inaugurale prenderà il via da Nessebar e si concluderà a Burgas dopo 147 chilometri totali. Sarà una partenza molto calma per il gruppo che affronterà un percorso senza particolari difficoltà altimetriche. Dopo 70 chilometri si entrerà in un circuito (22 chilometri) con la presenza dell’unico GPM di giornata, quello di Cape Agalina di quarta categoria.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Giro d’Italia 2026, prima tappa Nessebar-Burgas: prima maglia rosa ad un velocista

Notizie correlate

Leggi anche: All’Auditorium Morricone di Roma prima tappa Giro Italia “Pianeta Mare Film lab 2026?

Ciclismo: a Lastra a Signa la prima tappa del Giro d'Italia d'EpocaFirenze, 6 marzo 2026 – Nel Palazzo del Pegaso della Regione Toscana a Firenze, la presentazione ufficiale della tre giorni di Lastra a Signa che...

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Giro d'Italia 2026: altimetria e percorso di tutte le tappe; LA BULGARIA DEL GIRO (1): LA PRIMA MAGLIA ROSA PASSA DAL MAR NERO; Il Red Bull KM torna a mettere le aaali al Giro d’Italia 2026; Turismo e Giro d’Italia 2026: l’Ambasciatore Apicella incontra la Ministra Georgieva - Aise.it.

Giro d’Italia 2026: il percorso, le 21 tappe e le stellette di difficoltàPERCORSO E TAPPE GIRO D'ITALIA 2026 Prima tappa: Neseb?r – Burgas 147 km ** Saranno i velocisti a giocarsi la prima Maglia Rosa dell’edizione numero 109. oasport.it

Startlist Giro d’Italia 2026: tutti i partecipanti. Vingegaard favorito, presenti Pellizzari e CicconeL'edizione numero 109 del Giro d'Italia di ciclismo su strada si correrà dall'8 al 31 maggio 2026: si partirà da Nessebar, in Bulgaria, e si arriverà a ... oasport.it

Siamo andati alla scoperta delle città della Bulgaria che accoglieranno la Grande Partenza del #GirodItalia: oggi vi raccontiamo della Tappa 1, la Nessebar-Burgas https://www.tuttobiciweb.it/article/1776674662 - facebook.com facebook