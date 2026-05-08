Il Giro d’Italia ha preso il via con la prima tappa in Bulgaria, che si è conclusa con la vittoria di un ciclista francese. La gara si è svolta tra Nessebar e Burgas, con Magnier che ha conquistato il primo successo della corsa. La tappa ha attirato l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori, segnando l’inizio di questa edizione del Giro.

“Sono molto emozionato e orgoglioso della mia performance e di quella del team – così il francese Paul Magnier al termine della prima tappa. “E’ un’occasione importante per noi, che celebriamo la partnership con Castelli e con una maglia speciale. Adesso la cambierò con quella Rosa. Nel finale volevamo stare davanti il più possibile per evitare cadute, Jasper Stuyven ha fatto un lavoro eccellente in fase di preparazione allo sprint”. E ancora: “E’ la prima volta che riesco a battere campioni come Milan, sento di aver compiuto uno step importante per la mia carriera. Ho già vestito la Maglia Rosa al Giro Next Gen, adesso tocca al Giro dei “grandi”.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Giro d’Italia: Magnier prima maglia rosa nella tappa in Bulgaria

PERCORSO E FAVORITI TAPPA 1 GIRO D'ITALIA / CHI SI PRENDERA' LA PRIMA MAGLIA ROSA

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