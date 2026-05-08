Classifica Giro d’Italia 2026 prima tappa | Magnier maglia rosa Tarozzi sul podio virtuale

La prima tappa del Giro d’Italia 2026 si è conclusa con la vittoria del ciclista francese Paul Magnier, che ha tagliato il traguardo a Burgas dopo 147 chilometri. La gara si è svolta sulle strade bulgare, partendo da Nessebar. Sul podio virtuale si trova anche un altro italiano, Tarozzi, che si posiziona tra i migliori. La maglia rosa è stata assegnata a Magnier, che si trova in testa alla classifica generale.

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Va in archivio con la vittoria del francese Paul Magnier la tappa inaugurale del Giro d’Italia 2026, andata in scena sulle strade bulgare con partenza a Nessebar e arrivo a Burgas dopo 147 chilometri. La frazione odierna si è decisa come da previsioni in volata, anche se una caduta a 700 metri dal traguardo ha tagliato fuori alcuni possibili protagonisti dalla lotta per il successo. Lo sprint conclusivo a ranghi ristretti ha premiato il portacolori della Soudal Quick-Step, che si toglie quindi la soddisfazione di indossare la maglia rosa precedendo il danese Tobias Lund Andresen (Decathlon CMA CGM Team) ed il britannico Ethan Vernon (NSN Cycling Team).🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Classifica Giro d’Italia 2026, prima tappa: Magnier maglia rosa, Tarozzi sul podio virtuale Notizie correlate Giro d'Italia 2026, tappa 1: Magnier vince e indossa la maglia rosa. Ordine d'arrivo e classifica generaleBurgas (Bulgaria), 8 maggio 2026 - La tappa 1 del Giro d'Italia 2026 si conclude con una prevedibile volata, che in terra bulgara premia Paul... Leggi anche: LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Paul Magnier vince a burgas e conquista la prima maglia rosa Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: FantaGiro d’Italia 2026: nuove classifiche e FantaScore, il fantasy game si rinnova; Guida pratica al Giro d'Italia; Favoriti Maglia Bianca Giro d'Italia 2026: solo la sfortuna sembra poter impedire a Giulio Pellizzari di imporsi nella classifica giovani; Giro di Romandia, Pogacar vince quinta tappa e classifica finale. Classifica Giro d’Italia 2026, prima tappa: Magnier maglia rosa, Tarozzi sul podio virtualeVa in archivio con la vittoria del francese Paul Magnier la tappa inaugurale del Giro d’Italia 2026, andata in scena sulle strade bulgare con partenza a Nessebar e arrivo a Burgas dopo 147 chilometri. oasport.it Giro d'Italia, Magnier vince la tappa di Burgas ed è maglia rosaL'attesa è finita, inizia la 109^ edizione del Giro d'Italia. La corsa rosa parte dalla Bulgaria, oggi la prima tappa da Nessebar a Burgas, 147 chilometri con arrivo adatto ai velocisti: il nostro Jon ... sport.sky.it PREGIRO *1 : Inizia domani il Giro 2026 con la prima delle tre tappe in terra bulgara . Una partenza soft prima di due tappe movimentate che possono però già mettere qualche bastone tra le ruote degli uomini di classifica. MET - facebook.com facebook Favoriti Maglia Azzurra Giro d’Italia 2026: scenari per i codici di classifica e le fughe decisive. Vine e Ciccone guidano i conti sui GPM, ma large possibilità anche per i big della generale come Vingegaard. Scopri chi sono i principali protagonisti e c… x.com