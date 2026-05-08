Giro d’Italia 2026 1ª tappa Magnet è una calamita rosa vince la volata a Burgas

La prima tappa del Giro d’Italia 2026 si è svolta a Burgas, in Bulgaria, segnando l’avvio della corsa con una volata vinta da un ciclista francese. La corsa ha visto i principali favoriti competere lungo il percorso, con la vittoria che è arrivata in una fase cruciale della giornata. La vittoria di Magnet, che ha prevalso nello sprint finale, ha portato i primi punti in classifica generale.

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