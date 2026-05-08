Giro d’Italia 2026 1ª tappa Magnet è una calamita rosa vince la volata a Burgas
La prima tappa del Giro d’Italia 2026 si è svolta a Burgas, in Bulgaria, segnando l’avvio della corsa con una volata vinta da un ciclista francese. La corsa ha visto i principali favoriti competere lungo il percorso, con la vittoria che è arrivata in una fase cruciale della giornata. La vittoria di Magnet, che ha prevalso nello sprint finale, ha portato i primi punti in classifica generale.
BURGAS (Bulgaria) – Il Giro d’Italia 2026 parla francese nella sua storica partenza in terra bulgara. Paul Magnier ha firmato il capolavoro nella prima frazione da Nessebar a Burgas (147 km), conquistando non solo la vittoria di tappa ma anche la prima, pesantissima, Maglia Rosa di questa 109ª edizione. La frazione, apparentemente semplice e dedicata ai velocisti, è stata caratterizzata dal forte vento laterale proveniente dal Mar Nero che ha tenuto il gruppo in costante tensione. La fuga di giornata, composta da tre corridori delle squadre Continental locali, è stata riassorbita a 15 km dalla conclusione, proprio all’ingresso del circuito finale di Burgas.🔗 Leggi su Sportface.it
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: Paul Magnier ha scritto il suo nome nella storia del ciclismo francese vincendo la prima tappa del Giro d'Italia 2026 a Burgas, in Bulgaria, al termine di una volata int - facebook.com facebook
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