Il Giro d’Italia 2026 prenderà il via il 8 maggio dalla Bulgaria e si concluderà il 31 maggio a Roma. Le tre settimane di corsa attraverseranno diverse regioni italiane e alcune tappe saranno disputate fuori dal paese. Le previsioni meteorologiche indicano un possibile maggio con piogge frequenti o temperature elevate, ma i dettagli esatti si avranno nelle prossime settimane. La gara prevede numerose tappe pianeggianti, a tappe alte e cronometro.

Il Giro d’Italia 2026 scatterà venerdì 8 maggio dalla Bulgaria e si concluderà domenica 31 maggi o a Roma. Ma quali saranno le condizioni meteo che dovranno fronteggiare gli atleti in gara? Cosa dicono le previsioni della vigilia? Precisiamo che si tratta di tendenze sul medio e lungo periodo, dunque non è possibile garantire un’accuratezza vicina al 100%, ma il progresso scientifico ha reso sempre più attendibili le proiezioni stagionali come quelle di cui stiamo parlando in vista dell’imminente Corsa Rosa. La prima metà del mese dovrebbe essere caratterizzata da un flusso di correnti instabili provenienti dal Nord Europa, che dovrebbe portare una serie di precipitazioni, in linea con la media stagionale (maggio è storicamente un mese piovoso, anche se il cambiamento climatico sembra avere modificato questa trend).🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Giro d’Italia 2026, le previsioni meteo per le tre settimane della Corsa Rosa. Maggio piovoso o caldo rovente?

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