Un ex pubblico ministero ha convocato il suo staff, rivelando che tutti loro utilizzavano le auto di servizio. La vicenda riguarda un procedimento legale legato a un'accusa di peculato, ma si svolge in modo meno visibile rispetto ad altri casi di cronaca. La discussione si concentra sui dettagli delle spese e sull'uso delle risorse pubbliche, senza coinvolgimento di figure pubbliche di rilievo o dichiarazioni ufficiali.

Lontano dai riflettori, continua il braccio di ferro tra accusa e difesa nel filone meno raccontato del caso Garlasco: le indagini che hanno portato sul banco degli indagati l'ex procuratore della Repubblica di Pavia Mario Venditti, che nel 2017 archiviò rapidamente l'indagine per l'omicidio di Chiara Poggi a carico di Andrea Sempio. Cioè di colui che, secondo i nuovi capi della Procura pavese, è il vero assassino della ragazza. Venditti è finito sotto accusa a Brescia per corruzione giudiziaria in relazione al giallo di Garlasco e per corruzione e peculato per una serie di altre vicende giudiziarie pavesi. I decreti di perquisizione a suo carico sono stati annullati in blocco dal tribunale del riesame e dalla Cassazione.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Venditti e il peculato, l’ex pm convoca lo staff. "Tutti usavamo le auto"

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