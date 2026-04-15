Venditti e il peculato l’ex pm convoca lo staff Tutti usavamo le auto
Un ex pubblico ministero ha convocato il suo staff, rivelando che tutti loro utilizzavano le auto di servizio. La vicenda riguarda un procedimento legale legato a un'accusa di peculato, ma si svolge in modo meno visibile rispetto ad altri casi di cronaca. La discussione si concentra sui dettagli delle spese e sull'uso delle risorse pubbliche, senza coinvolgimento di figure pubbliche di rilievo o dichiarazioni ufficiali.
Lontano dai riflettori, continua il braccio di ferro tra accusa e difesa nel filone meno raccontato del caso Garlasco: le indagini che hanno portato sul banco degli indagati l'ex procuratore della Repubblica di Pavia Mario Venditti, che nel 2017 archiviò rapidamente l'indagine per l'omicidio di Chiara Poggi a carico di Andrea Sempio. Cioè di colui che, secondo i nuovi capi della Procura pavese, è il vero assassino della ragazza. Venditti è finito sotto accusa a Brescia per corruzione giudiziaria in relazione al giallo di Garlasco e per corruzione e peculato per una serie di altre vicende giudiziarie pavesi. I decreti di perquisizione a suo carico sono stati annullati in blocco dal tribunale del riesame e dalla Cassazione.🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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