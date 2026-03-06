paralimpiadi milano cortina 2026 in diretta tutti i giorni su rai 2 e rai sport

Le Paralimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 si svolgeranno dal 6 al 15 marzo e saranno trasmesse in diretta ogni giorno su Rai 2 e Rai Sport. La cerimonia di apertura si terrà questa sera alle 20 e sarà trasmessa in diretta su Rai 1. Dopo i successi degli atleti italiani alle Olimpiadi Invernali, le competizioni paralimpiche porteranno nuovamente l’attenzione sulle discipline invernali.

La diretta delle gare dalle 9 alle 21.30 circa. Russi e bielorussi tornano a gareggiare sotto le proprie bandiere e con i rispettivi inni I principali appuntamenti con i Giochi Paralimpici prevedono tutti i giorni la rubrica Mattina Paralimpica in coda al TG2 delle 8.

