Giro d’Italia domani la seconda tappa | si va da Burgas a Veliko a Tarnovo

Domani si svolgerà la seconda tappa del Giro d’Italia 2026, con partenza da Burgas e arrivo a Veliko Tarnovo. La frazione copre una distanza di 221 chilometri e si terrà nel territorio di un paese dell’Europa orientale. La competizione prosegue con questa tappa, che rappresenta il secondo segmento della corsa. La gara si svolgerà nel corso di tutto il giorno, coinvolgendo diversi team e ciclisti.

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