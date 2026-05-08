Giro d’Italia domani la seconda tappa | si va da Burgas a Veliko a Tarnovo

Da webmagazine24.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domani si svolgerà la seconda tappa del Giro d’Italia 2026, con partenza da Burgas e arrivo a Veliko Tarnovo. La frazione copre una distanza di 221 chilometri e si terrà nel territorio di un paese dell’Europa orientale. La competizione prosegue con questa tappa, che rappresenta il secondo segmento della corsa. La gara si svolgerà nel corso di tutto il giorno, coinvolgendo diversi team e ciclisti.

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(Adnkronos) – Seconda tappa del Giro d'Italia 2026 domani, sabato 9 maggio. Si va da Burgas a Veliko Tarnovo per 221 km e 2.600 m di dislivello. Si tratta di una tappa mossa, che attraversa alcune valli dei Balcani. Prima parte pianeggiante su strade larghe per diventare più impegnativa con diverse salite e discese dopo Sliven.. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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