Giro D’Italia 2026 | Polizia di Stato e Autostrade per l’Italia al fianco della corsa rosa per il quindicesimo anno

Il Giro d’Italia 2026 è iniziato con una tappa in Bulgaria, prima di raggiungere le coste calabresi. La corsa rosa attraversa tutto il Paese, con il gran finale a Roma, che ospita per il quarto anno consecutivo l’arrivo della gara. La Polizia di Stato e Autostrade per l’Italia collaborano per garantire la sicurezza lungo il percorso. La competizione prosegue con diversi traguardi e tappe previste fino al termine della corsa.

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Riparte il Giro d’Italia 2026, con un avvio storico dalla Bulgaria prima di approdare sulle coste calabresi e attraversare l’intero Paese fino al gran finale di Roma, per il quarto anno consecutivo sede della passerella conclusiva. Con la corsa rosa si rinnova anche la partnership con Autostrade.🔗 Leggi su Today.it Notizie correlate Giro d’Italia 2026, polizia e Autostrade al fianco della Corsa rosaRoma, 8 maggio 2026 – Riparte il Giro d’Italia 2026, con un avvio storico dalla Bulgaria prima di approdare sulle coste calabresi e attraversare... Giro d’Italia 2026 chi vince quanto guadagna: premi, tappe e favoriti della Corsa RosaPer la 109esima edizione, il Giro d’Italia 2026 parte eccezionalmente dalla Bulgaria. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: GIRO D’ITALIA 2026 – Provincia di Cosenza; Giro d’Italia 2026 dove vederlo: orari TV, streaming e radio, palinsesti tappa per tappa; Giro d’Italia, il piano del traffico previsto per martedì 12 maggio; Giro d’Italia 2026, Catanzaro apre le danze: al vaglio il piano di sicurezza per la partenza della prima tappa. Giro d’Italia 2026: Polizia di Stato e Autostrade per l'Italia ancora al fianco della corsa rosa(Teleborsa) - Riparte il Giro d’Italia 2026, con un avvio storico dalla Bulgaria prima di approdare sulle coste calabresi e attraversare l’intero Paese fino al gran finale di Roma, per il quarto anno ... finanza.repubblica.it Giro d’Italia 2026, polizia e Autostrade al fianco della Corsa rosaSicurezza al centro anche nella gara ciclistica più affascinante. Quest’anno si celebrano 100 eroi del Tronco di Pescara di Aspi, che l’anno scorso ripristinarono la viabilità dopo una frana in A14 ... sport.quotidiano.net La Polizia di Stato denuncia cittadino straniero per porto abusivo di arma La Polizia di Stato, nell’ambito dei controlli aeroportuali, hanno denunciato in stato di libertà un cittadino straniero di 63 anni, ritenuto responsabile del reato di porto abusivo di arma. Gli - facebook.com facebook 233° CORSO ALLIEVI AGENTI DELLA POLIZIA DI STATO IL 5 AGOSTO 2026 AVRÀ LUOGO IL GIURAMENTO DI FEDELTA’ x.com