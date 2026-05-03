Effetto rosa al Convitto G B Vico | lo storico istituto teatino accompagna la tappa del Giro d’Italia

A Chieti, il Convitto “G. B. Vico” ha ospitato una tappa del Giro d’Italia, un evento che richiama ogni anno appassionati di ciclismo e cittadini. La presenza della gara ha coinvolto lo storico istituto teatino, che da oltre un secolo si collega alla tradizione sportiva locale. La manifestazione ha attirato l’attenzione di molti, unendo il patrimonio culturale della città con l’evento sportivo di portata nazionale.

Fra tradizione e passion,e quella del Giro d’Italia a Chieti è una storia che lega la città al ciclismo da oltre un secolo. Uno storia che si rinnova il prossimo 16 maggio con la partenza – da piazza San Giustino - dell’ottava tappa del Giro da Chieti in direzione Fermo. Nel cuore della città, il.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Giro d’Italia 2026, quarta tappa Catanzaro-Cosenza: il Cozzo Tunno accoglie la Corsa Rosa in CalabriaSi avvicina con incedere sempre più incalzante l’imminente inizio del Giro d’Italia. Leggi anche: Giro d’Italia 2026, prima tappa Nessebar-Burgas: prima maglia rosa ad un velocista Una raccolta di contenuti Si parla di: Effetto Rosa al Convitto G. B. Vico: storia e tradizione del Giro d’Italia a Chieti; Fossacesia, riapre oggi il cavalcavia sull’autostrada A14 di via Colle Castagna.