Giro d’Italia 2026 polizia e Autostrade al fianco della Corsa rosa
Il Giro d’Italia 2026 è iniziato in Bulgaria e prosegue attraverso le strade italiane, con tappe che arrivano sulle coste calabresi prima di attraversare tutto il Paese fino alla capitale, dove si svolge la fase finale. La polizia e le autostrade collaborano per garantire la sicurezza e la regolarità della corsa lungo tutto il percorso. La competizione si svolge per il quarto anno consecutivo a Roma.
Roma, 8 maggio 2026 – Riparte il Giro d’Italia 2026, con un avvio storico dalla Bulgaria prima di approdare sulle coste calabresi e attraversare l’intero Paese fino al gran finale di Roma, per il quarto anno consecutivo sede della passerella conclusiva. Con la corsa rosa si rinnova anche la partnership con Autostrade per l’Italia, che celebra il quindicesimo anno al fianco della più importante manifestazione ciclistica nazionale. Una collaborazione che va oltre il sostegno sportivo e che racconta un’infrastruttura viva: oltre 3.000 chilometri di rete, 15 regioni e 60 province attraversate, un sistema che connette territori, comunità ed eventi, contribuendo a valorizzare il patrimonio culturale, paesaggistico ed economico del Paese.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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