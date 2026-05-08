Giro d’Italia 2026 polizia e Autostrade al fianco della Corsa rosa

Il Giro d’Italia 2026 è iniziato in Bulgaria e prosegue attraverso le strade italiane, con tappe che arrivano sulle coste calabresi prima di attraversare tutto il Paese fino alla capitale, dove si svolge la fase finale. La polizia e le autostrade collaborano per garantire la sicurezza e la regolarità della corsa lungo tutto il percorso. La competizione si svolge per il quarto anno consecutivo a Roma.

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