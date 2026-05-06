Un ‘poco’ di Terni al Giro d’Italia | Francesco Busatto al via della corsa rosa Mirino su volate ‘ristrette’ e fughe da lontano
Al via della 109esima edizione del Giro d’Italia, il corridore di una squadra internazionale ha preso il via con un sogno rosa. Legato a Terni da motivi sentimentali, parte della sua preparazione si è svolta lungo le strade della zona. La corsa si concentra su volate molto strette e fughe da lontano, offrendo uno spettacolo di grande movimento lungo il percorso.
Un sogno rosa per Francesco Busatto, al via del giro d’Italia edizione 109. Il corridore dell’Alpecin Premier Tech è legato a Terni per motivi sentimentali e parte della preparazione l’ha trascorsa lungo le strade del territorio. Alla corsa rosa partecipa per la seconda volta in carriera. Al.🔗 Leggi su Ternitoday.it
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