Un ‘poco’ di Terni al Giro d’Italia | Francesco Busatto al via della corsa rosa Mirino su volate ‘ristrette’ e fughe da lontano

Al via della 109esima edizione del Giro d’Italia, il corridore di una squadra internazionale ha preso il via con un sogno rosa. Legato a Terni da motivi sentimentali, parte della sua preparazione si è svolta lungo le strade della zona. La corsa si concentra su volate molto strette e fughe da lontano, offrendo uno spettacolo di grande movimento lungo il percorso.