Il francese Paul Magnier ha vinto la prima tappa del Giro d’Italia 2026, indossando la maglia rosa. La corsa si è conclusa con una volata caotica sul traguardo di Burgas, dove Magnier ha prevalso sugli avversari. È la prima vittoria in carriera in un Grande Giro per il ciclista della Soudal Quick-Step. Dopo il traguardo, Magnier ha commentato di essere orgoglioso di questo risultato e ha sottolineato il lavoro di squadra.

Il francese Paul Magnier vestirà la prima maglia rosa del Giro d’Italia 2026. Il francese della Soudal Quick-Step trionfa nella caotica volata sul traguardo di Burgas e firma la sua prima vittoria della carriera in un Grande Giro. La caduta a settecento metri dal traguardo ha messo fuori dai giochi alcuni protagonisti, con solo una decina di corridori a giocarsi lo sprint. Magnier ha avuto lo spunto migliore, battendo il danese Tobias Lund Andresen (Decathlon CMA CGM Team) ed il britannico Ethan Vernon (NSN Cycling Team). Solamente quarto il più atteso di giornata, Jonathan Milan (Lidl-Trek), poco assistito dalla squadra. Tutta la felicità di Magnier nel momento dell’intervista al vincitore a fine tappa: “Sono orgoglioso della squadra e del lavoro che hanno fatto.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Giro d’Italia 2026, Paul Magnier: “Un orgoglio la mia prima vittoria. Lavoro di squadra perfetto”

Notizie correlate

Giro d’Italia 2026: la prima volata è di Paul Magnier. Jonathan Milan si ritrova senza gambeCi si aspettava una Maglia Rosa tricolore al termine della prima tappa del Giro d’Italia 2026 che è scattato dalla Bulgaria.

Leggi anche: LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Paul Magnier vince a burgas e conquista la prima maglia rosa

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Favoriti Maglia Ciclamino: Milan è l’uomo da battere, ma occhio a Magnier; Giro d’Italia 2026, Paul Magnier punta al successo negli sprint: Abbiamo costruito una squadra attorno a me per cercare di vincere; I velocisti del Giro d’Italia 2026; Giro d’Italia 2026, 1ª tappa: Paul Magnier vince a Burgas e veste la prima Maglia Rosa.

Giro d’Italia 2026, Paul Magnier: Un orgoglio la mia prima vittoria. Lavoro di squadra perfettoIl francese Paul Magnier vestirà la prima maglia rosa del Giro d'Italia 2026. Il francese della Soudal Quick-Step trionfa nella caotica volata sul ... oasport.it

Giro d'Italia, prima tappa in volata a Magnier. Caduta di gruppo in vista del traguardoAlle spalle del velocista della Soudal Quick-Step sono arrivati Tobias Lund Andresen (Team Decathlon) e Ethan Vernon (Nsn Cycling Team). Quarto posto per uno dei favoriti, l'azzurro Jonathan Milan ... adnkronos.com

Eurosport Italia. . ESPLODE IL TALENTO DI PAUL MAGNIER! Sulle strade di Burgas il francese classe 2004 vince la tappa inaugurale dopo una volata caotica e conquista la prima maglia rosa di questa edizione! Niente da fare per Jonathan Milan, 4° e b - facebook.com facebook

Favoriti #GirodItalia Maglia Ciclamino (a punti) | Fantacycling Jonathan Milan Tobias Lund Andresen Paul Magnier Kaden Groves Ben Turner x.com