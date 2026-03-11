Tirreno-Adriatico 2026 | giornata no per Jonathan Milan in volata la spunta Tobias Lund Andresen

Nella tappa della Tirreno-Adriatico 2026, Jonathan Milan ha vissuto una giornata negativa, arrivando al traguardo in ritardo rispetto agli altri. La volata di gruppo si è conclusa con Tobias Lund Andresen che ha tagliato per primo il traguardo. La corsa si è svolta senza sorprese e si è risolta nel finale in una manciata di secondi.

Traguardo non facile come ci si poteva immaginare. Una volata di gruppo, come da pronostico, ma in leggera salita a concludere la terza tappa della Tirreno-Adriatico 2026 in quel di Magliano de' Marsi: Tobias Lund Andresen (Decathlon CMA CGM Team) fa la voce grossa e si prende il terzo successo stagionale, tutti nel World Tour dopo quelli arrivati in Australia. Dopo le fatiche di ieri, il gruppo oggi, viste anche le condizioni meteorologiche non amiche, ha deciso di prendersela comoda, senza darsi battaglia sin dalle prime fasi. Fuga solitaria per lo spagnolo Diego Pablo Sevilla (Team Polti VisitMalta) che ha conquistato i punti del GPM di Todi per poi rialzarsi.