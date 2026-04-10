In fuga con una borsa con 18mila euro dopo una truffa | inseguito e arrestato Tradito dall' auto presa a noleggio

Una donna è stata arrestata dopo aver tentato di fuggire con circa 18.000 euro rubati in una truffa. La donna, spaventata per un familiare, aveva raccolto in una borsa circa 3.500 euro in contanti, alcuni gioielli e altri preziosi per 15.000 euro, su suggerimento di un falso rappresentante delle forze dell’ordine. È stata inseguita e fermata dopo aver preso un’auto a noleggio, che si è rivelata poco affidabile.

La donna spaventata per la sorte di un familiare, su sollecitazione di un finto esponente delle Forze dell'Ordine, aveva radunato in una borsa qualcosa come 3500 euro di euro e gioielli e preziosi per 15mila euro. Un tesoretto, frutto di sacrifici di una vita, che era stato prelevato dallo stesso. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it Leggi anche: Fuga da film con l’auto rubata. Inseguito e arrestato dalla polizia Leggi anche: Elia Del Grande in fuga, il sacerdote: “Tradito da lui, si è allontanato dopo aver parlato con una donna e una bimba”. Chi sono? Temi più discussi: Pignataro Interamna, latitante tradito da un controllo nella notte. Arrestato 50enne in fuga da tre mesi; Finto maresciallo in azione: ruba 300 grammi d'oro a un anziano, ma viene tradito dalla fuga; L’ultimo messaggio di Elia Del Grande: Torno per le 19. Il sacerdote: Tradito da lui, di nuovo in fuga dopo aver parlato con una donna e una bimba; Dentro la Notizia: Il presunto traditore: Non ho mai tradito, qui c'è lo zampino degli ex Video. Elia Del Grande in fuga, il sacerdote: Tradito da lui, si è allontanato dopo aver parlato con una donna e una bimba. Chi sono?Il direttore della Caritas albese, don Domenico Degiorgis, svela alcuni dettaglia sulla nuova sparizione dell’autore della strage dei fornai: Il colloquio dopo il pranzo di Pasqua dove aveva fatto il ... msn.com Fuga finita, Elia Del Grande arrestato in a Varano Borghi in provincia di VareseEra alla guida di un’auto rubata quando è stato fermato dai carabinieri: ha tento di scappare ferendo leggermente un militare ma è stato bloccato. Era fuggito da una casa di lavoro ad Alba durante il ... msn.com Bologna-Aston Villa, quei centimetri che hanno tradito i rossoblù e il peccato mortale di essersi fatti male da soli x.com Rifugio Comunale San Francesco-Conversano BA. Jason Fervento · Now We Are Free. Maicol è stato picchiato, tradito , deprivato, trattato come un oggetto . Chiuso in una stanza al buio . È arrivato da noi che era l’ombra di un cane . Non aveva identità , solo - facebook.com facebook