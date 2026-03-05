Gira in strada con 27 chili di droga nel bagagliaio dell'auto | 42enne arrestato nel Napoletano

Un uomo di 42 anni è stato arrestato nel Napoletano dopo che la polizia ha trovato 27 chili di droga nel bagagliaio della sua auto. La sostanza, costituita principalmente da hashish e cocaina pura, era posizionata sul pianale del portabagagli. L’intervento è avvenuto durante un controllo di routine sulla strada. La droga è stata sequestrata e l'uomo portato in commissariato.

L'ingente quantità di droga - prevalentemente hashish ma anche cocaina pura - era semplicemente appoggiata sul pianale del portabagagli. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Umbria, gira con venti chili di hashish nel bagagliaio dell'auto Poggiomarino, 27 chili di hashish nel cofano dell’auto: arrestato 42enneUn 42enne di origine marocchina è stato arrestato dai carabinieri a Poggiomarino dopo essere stato trovato in possesso di un ingente quantitativo di... Una raccolta di contenuti su Gira in strada con 27 chili di droga.... Temi più discussi: Sorpreso mentre gira per strada con un coltello, denunciato; Grotte Celoni: blocca le auto con le forbici in mano e minaccia i passanti. Siamo stanchi; Sparfel è pronto per esordire, pensando a quei 19; Guida contromano: quali sono le sanzioni previste?. Gira in strada con 27 chili di droga nel bagagliaio dell’auto: 42enne arrestato nel NapoletanoL'ingente quantità di droga - prevalentemente hashish ma anche cocaina pura - era semplicemente appoggiata sul pianale del portabagagli ... fanpage.it Palermo, uomo gira per strada con una pecora al guinzaglio e viene multatoIn questo periodo di quarantena in cui è vietato uscire c’è sempre qualche furbetto che cerca di violare le regole ricorrendo agli stratagemmi più strani. È accaduto, ad esempio, a Palermo, dove un ... 105.net La sindaca Sara Funaro: “A Firenze gira una mia sosia” x.com Il direttore Sallusti ci svela un retroscena che gira nelle stanze del potere - facebook.com facebook