L’Atletico Maremma scende in campo oggi per la semifinale della Coppa Italia di Promozione, con l’obiettivo di conquistare l’accesso alla finale. La squadra vuole mettere in evidenza il suo spirito combattivo e la determinazione in questa partita cruciale, che potrebbe portarla a un passo dalla grande finale.

Vincere per accedere ad una clamorosa finale. Oggi l’ Atletico Maremma torna in campo per disputare la semifinale della fase regionale della Coppa Italia di Promozione. La squadra allenata da Fabio Lorenzini, alle 15, sarà impegnata in trasferta, a Lamporecchio, contro il Lampo Meridien 1919. La formazione pistoiese, in campionato, è al comando del girone A con 48 punti frutto di 14 vittorie, 6 pareggi e due sconfitte con 34 reti all’attivo e 11 al passivo. In Coppa Italia la squadra allenata da Marco Benesperi ha eliminato Caslaguidi e Cuoiopelli nel triangolare di primo turno, Montelupo negli ottavi e Pontebuggianese nei quarti, quest’ultima ai rigori con un bilancio di 8 gol fatti e 4 subìti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Promozione. Atletico, in palio c’è la finale di Coppa

