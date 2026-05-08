Giovane mamma morta in un incidente | era al primo giorno del suo nuovo lavoro

Una giovane donna ha perso la vita in un incidente avvenuto lungo la strada bassa tra Lodi Vecchio e Tavazzano con Villavesco, in provincia di Lodi. L’incidente si è verificato nel primo giorno del suo nuovo impiego. La vittima, mamma di un bambino, viaggiava in auto quando si è verificato l’impatto. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma per lei non c’è stato nulla da fare.

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Il tragico incidente è avvenuto lungo la strada bassa che collega Lodi Vecchio a Tavazzano con Villavesco, in provincia di Lodi. Maddalena Sangermano, giovane mamma di 29 anni, è morta giovedì mattina (7 maggio) mentre raggiungeva il suo nuovo posto di lavoro. La donna, residente a Mairano di.🔗 Leggi su Today.it I'm his only love! Reborn C-God identity out. CEO pampers me to the bone! Notizie correlate La 21enne Samantha Lacedonia morta in incidente mentre andava a lavoro, era il suo primo giornoLa Procura di Brindisi ha aperto un’inchiesta per omicidio stradale dopo la morte di Samantha Lacedonia , la 21enne che ha perso la vita ieri in... Si chiamava Marco Tolomei il 28enne morto nell’incidente a Rieti: era il suo primo giorno di lavoroIl sindaco di Marcetelli proclama il lutto cittadino nel giorno dei funerali di Marco Tolomei. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Undici medici e un’ostetrica indagati per la morte della giovane madre dopo il parto. C’è l’autopsia; Mamma morta a 24 anni dopo il parto all’ospedale Torregalli: il figlio è vivo; Muore a 24 anni dopo aver partorito: la Procura apre un'inchiesta; La diagnosi 15 giorni fa, le nozze in ospedale: addio a Sara, mamma di 39 anni. Maddalena Sangermano morta in un incidente a 29 anni, al via una raccolta fondi per aiutare i figliLa comunità si mobilita dopo la tragedia sulla strada bassa tra Lodi Vecchio e Tavazzano: in poche ore raccolti circa 6mila euro. La mamma lascia il compagno e due bimbi di 2 e 6 anni ... ilgiorno.it Una raccolta fondi per la famiglia della giovane mamma morta a TavazzanoINCIDENTE Maddalena Sangermano si è schiantata mentre stava raggiungendo il posto di lavoro ... ilcittadino.it FIUGGI - IN RICORDO DI CLAUDIA GIOVANE MAMMA CHE CI HA LASCIATO TROPPO PRESTO In occasione della giornata dedicata alla Ricerca per la fibrosi cistica, le volontarie annunciano questa lodevole iniziativa: "Domenica 10 maggio alle ore 11:00, - facebook.com facebook