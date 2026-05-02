Una giovane donna di 21 anni è deceduta ieri in un incidente stradale avvenuto sulla provinciale tra Ostuni e Ceglie Messapica. La vittima, al suo primo giorno di lavoro, stava percorrendo la strada quando si è verificato l’incidente. La Procura di Brindisi ha aperto un fascicolo per omicidio stradale per approfondire le cause dell’incidente. Le autorità stanno valutando eventuali responsabilità e raccogliendo testimonianze.

La Procura di Brindisi ha aperto un’inchiesta per omicidio stradale dopo la morte di Samantha Lacedonia, la 21enne che ha perso la vita ieri in seguito ad un incidente che si è verificato sulla provinciale tra Ostuni e Ceglie Messapica. A quanto si apprende, la 21enne si era trasferita da qualche giorno in provincia di Brindisi e ieri sarebbe stato il suo primo giorno di lavoro in un locale di Ostuni. Al momento dell’incidente, la ragazza si stata recando sul posto di lavoro. La giovane, originaria di Bisceglie, era a bordo di una Fiat 500 che si è scontrata con una Mercedes guidata da un 83enne. Il pubblico ministero ha disposto il sequestro dei mezzi e nelle prossime ore potrebbero essere disposti accertamenti tecnici irripetibili per individuare le cause dello scontro.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - La 21enne Samantha Lacedonia morta in incidente mentre andava a lavoro, era il suo primo giorno

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