Valditara e Giuli firmano il Protocollo d’intesa scuola-cultura | arte e patrimonio artistico nelle classi per l’educazione alla bellezza delle nuove generazioni

Il Ministro dell'Istruzione e del Merito e il Ministro della Cultura hanno firmato un Protocollo d'intesa volto a promuovere l'integrazione tra istituti scolastici, arte e patrimonio culturale. L'obiettivo è inserire l'educazione alla bellezza e all'arte nelle scuole italiane, rafforzando così il rapporto tra sistemi educativi e beni culturali. La firma è avvenuta in un contesto di collaborazione istituzionale.