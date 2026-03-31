Valditara e Giuli firmano il Protocollo d’intesa scuola-cultura | arte e patrimonio artistico nelle classi per l’educazione alla bellezza delle nuove generazioni
Il Ministro dell'Istruzione e del Merito e il Ministro della Cultura hanno firmato un Protocollo d'intesa volto a promuovere l'integrazione tra istituti scolastici, arte e patrimonio culturale. L'obiettivo è inserire l'educazione alla bellezza e all'arte nelle scuole italiane, rafforzando così il rapporto tra sistemi educativi e beni culturali. La firma è avvenuta in un contesto di collaborazione istituzionale.
Il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, e il Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, hanno siglato un Protocollo d'intesa finalizzato a rafforzare la cooperazione tra scuola, arte e territorio. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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