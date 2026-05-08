Giornata mondiale del tumore ovarico | l' Aoup in prima linea nella cura della malattia

L’8 maggio si celebra la Giornata mondiale del tumore ovarico, una malattia che in Italia costituisce circa il 3% di tutte le neoplasie femminili. Ogni anno vengono diagnosticati oltre 5.000 nuovi casi, spesso in uno stadio avanzato. Questa patologia rappresenta anche la principale causa di morte tra i tumori ginecologici. L’Azienda ospedaliera universitaria toscana è attiva nella cura e nella ricerca per questa patologia.

L’8 maggio si celebra la Giornata mondiale del tumore ovarico: una patologia che, in Italia, rappresenta circa il 3% di tutte le neoplasie femminili, con oltre 5mila nuovi casi all’anno – spesso diagnosticati in fase avanzata – ed è la principale causa di morte tra i tumori ginecologici.Per la.🔗 Leggi su Pisatoday.it

Notizie correlate

Il San Gerardo diventa centro regionale per la cura del tumore ovaricoNel corso del 2025 sono state oltre 200 le pazienti affette da tumori ginecologici prese in carico dalla struttura e sono state circa 70 le donne...

Giornata mondiale delle malattie rare: l’Aoup accende la Torre e rafforza la rete di curaIn occasione della Giornata mondiale delle malattie rare, che si celebra ogni 28 febbraio, l’Aoup conferma il proprio ruolo di primo piano nella...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Giornata Mondiale sul Tumore Ovarico; Giornata mondiale del tumore ovarico, torna la campagna Mi illumino di tiffany; GIORNATA MONDIALE CONTRO IL TUMORE OVARICO. LE AZIENDE SANITARIE FERRARESI IMPEGNATE PER DIAGNOSI TEMPESTIVA E CURE PERSONALIZZATE; Giornata Mondiale del Tumore Ovarico: Acto Italia presenta il Sintometro del tumore ovarico.

Mi illumino di tiffany: l’8 maggio per le donne con tumore ovaricoL'8 maggio si celebra la Giornata mondiale del tumore ovarico: sintomi, fattori di rischio, diagnosi e la campagna che illumina i monumenti. curiosandosimpara.com

Giornata mondiale del tumore ovarico: il Mauriziano tra i centri d’eccellenza in EuropaLOspedale Mauriziano annuncia l’accreditamento ESGO per la chirurgia del tumore ovarico avanzato e conferma la propria eccellenza ... zipnews.it

In occasione della Giornata Mondiale dell’Asma 2026 (5 maggio), la Società Italiana per le Malattie Respiratorie Infantili (Simri) rinnova il... Leggi l'articolo #Asma - facebook.com facebook