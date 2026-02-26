Giornata mondiale delle malattie rare | l’Aoup accende la Torre e rafforza la rete di cura

Da pisatoday.it 26 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione della Giornata mondiale delle malattie rare, che si celebra ogni 28 febbraio, l’Aoup conferma il proprio ruolo di primo piano nella cura, nella ricerca e nella costruzione di reti integrate dedicate ai pazienti con queste patologie. E anche quest’anno, nella serata di sabato 28, la. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Leggi anche: Giornata mondiale delle malattie rare, Sin rafforza impegno per patologie neurologiche

Leggi anche: Giornata mondiale delle malattie rare, appello di pediatri e Uniamo su accesso più equo a cure

Temi più discussi: Giornata Mondiale delle Malattie Rare; In occasione della Giornata Mondiale delle Malattie Rare, il 28 febbraio Fondazione Acaref organizza una Pizza per la Ricerca; Giornata Mondiale delle Malattie rare: approcci multidisciplinari a confronto; Malattie rare, reti europee e ricerca al centro della Giornata mondiale.

giornata mondiale delle malattieGiornata malattie rare: la danza di Sarah oltre la sedia a rotelleLa storia di questa bambina di 11 anni affetta dalla Sindrome di Leigh, una rara patologia genetica, diventa un simbolo di resilienza contro le malattie rare come la sua ... iodonna.it

giornata mondiale delle malattieComunicato Stampa: Sabato 28 febbraio: Giornata mondiale di sensibilizzazione sulle malattie rareOggi, presso la sala Stampa ‘Oriana Fallaci' di palazzo Ferro Fini, il consigliere regionale Roberta Vianello (Lega- LV) ha introdotto la Giornata ... iltempo.it