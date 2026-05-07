Forlì peonie in piazza contro il tumore ovarico | la sfida di Loto

A Forlì, un corteo di peonie si è riunito in piazza per sensibilizzare sul tumore ovarico, una malattia che spesso viene diagnosticata troppo tardi, nel 60% dei casi. L’iniziativa, promossa da un’associazione locale, mira a informare le donne dell’Emilia-Romagna sui segnali da non sottovalutare e sull’importanza della prevenzione. Le peonie sono state portate come simbolo di speranza e di supporto alle persone colpite dalla malattia.

? Cosa scoprirai Perché il 60% delle diagnosi avviene quando è troppo tardi?. Come possono le peonie aiutare le donne colpite in Emilia-Romagna?. Dove si trovano i centri che offrono cure gratuite alle pazienti?. Cosa accadrà sabato mattina tra le bancarelle del mercato di Forlì?.? In Breve Oltre 400 donne in Emilia-Romagna affrontano ogni anno la diagnosi di tumore ovarico.. Oltre il 60% dei casi viene identificato solo in stadio clinico avanzato.. Sabato 9 maggio attività presso Mercato Campagna Amica e Conad City di Forlì.. Fondi destinati al Loto Care Center presso il Policlinico di Sant'Orsola di Bologna.. Sabato 9 maggio, tra le bancarelle del Mercato Campagna Amica a Forlì e i corridoi del Conad City in via Elisabetta Piolanti, i volontari di Loto porteranno fiori e informazione per contrastare il tumore ovarico.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Forlì, peonie in piazza contro il tumore ovarico: la sfida di Loto Notizie correlate Tumore ovarico, la sfida della diagnosi precoce: tornano le peonie della solidarietàÈ una malattia silenziosa, che spesso si nasconde dietro sintomi comuni ma che, in Emilia-Romagna, colpisce ogni anno tra le 400 e le 450 donne. Tumore ovarico: i segnali d’allarme e la sfida per salvare le donneUna coalizione di esperti e associazioni lancia Insieme di Insiemi, una campagna nazionale per contrastare il tumore ovarico che colpisce 15 donne... Contenuti utili per approfondire Si parla di: CS - Petali di Solidarietà: a Bologna, Forlì e Parma sbocciano le peonie di Loto Odv per la Giornata Mondiale del Tumore Ovarico dell'8 maggio; Tumore ovarico, la sfida della diagnosi precoce: tornano le peonie della solidarietà. Forlì, in piazza per il Primo MaggioAnche a Forlì i sindacati hanno celebrato il 1° Maggio, momento di mobilitazione collettiva per rimettere al centro dell’agenda del Paese il lavoro. corriereromagna.it