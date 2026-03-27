Occhio al neo la nuova giornata di prevenzione dell’Amministrazione comunale di Bellona

L’Amministrazione comunale di Bellona ha organizzato una giornata dedicata alla prevenzione dei neo, durante la quale verranno effettuati controlli e visite gratuite. L’iniziativa si svolgerà nel centro di assistenza locale, con la presenza di medici specializzati che eseguiranno esami e forniranno consigli ai cittadini interessati. La giornata mira a sensibilizzare sull’importanza dei controlli periodici della pelle.

Tempo di lettura: < 1 minuto “Occhio al neo”, la nuova giornata di prevenzione voluta dell’Amministrazione comunale di Bellona. L’iniziativa si terrà il giovedì 2 aprile nel salone municipale con inizio alle ore 15 e fino alle 18.30. Lo screening si inserisce nel solco delle esperienze già promosse con successo negli anni precedenti dal comune di Bellona, con allora l’assessore alla sanità Giovanni Sarcinella, oggi sindaco, che hanno registrato sempre un’ampia partecipazione dei cittadini. Un’occasione concreta, l’ennesima offerta dall’Amministrazione del vulcanico Sarcinella, per prendersi cura di sé, avvicinando i cittadini ai servizi sanitari e diffondendo il messaggio dell’importanza della diagnosi precoce. 🔗 Leggi su Anteprima24.it Articoli correlati Dugenta ottiene 591.700€ per la nuova Isola Ecologica: soddisfazione dell’Amministrazione ComunaleTempo di lettura: 2 minutiL’Amministrazione Comunale esprime grande soddisfazione per il risultato ottenuto, un traguardo che vede l’assegnazione di... Prevenzione tiroidea a Bellona, il 5 marzo screening gratuito per le donneProsegue il calendario degli eventi dedicati alla prevenzione sanitaria promossi dal Comune di Bellona. Approfondimenti e contenuti su Occhio al neo la nuova giornata di... Argomenti discussi: Philips rilancia la moda delle Boom Box con la nuova gamma di prodotti audio Moving Sound; Pallapugno, la nuova stagione al via: presentati i campionati 2025-2026. Nuova maturità 2026, come cambia l’esame di stato/ Orale cruciale, occhio al voto in condottaNuova maturità 2026, come cambia l'esame di stato: l'orale diventa cruciale e occhio al voto in condotta, tutte le novità È stata approvata dalla Camera la nuova legge per la Maturità 2026, l’esame di ... ilsussidiario.net