La segretaria del partito di opposizione ha espresso dispiacere che la destra politica non abbia aderito all’appello rivolto dal Presidente della Repubblica riguardo al referendum. Ha commentato che il messaggio, considerato di alto profilo, non è stato accolto dall’area politica di destra. La dichiarazione è stata rilasciata in occasione di un intervento pubblico durato circa due minuti.

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© Anteprima24.it - Referendum, Schlein: “Spiace che destra non abbia raccolto appello Mattarella”

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