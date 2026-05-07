Il 2026 sarà celebrato con una giornata dedicata all’Europa al Pincio, caratterizzata da una serie di eventi tra cui incontri, dibattiti, esibizioni musicali e attività scientifiche. La manifestazione si rivolge ai giovani e mira a mettere in risalto i principi dell’Unione Europea attraverso varie iniziative aperte al pubblico. La giornata si terrà in un’area pubblica della città, con l’obiettivo di coinvolgere cittadini di tutte le età.

Cosa: Una grande manifestazione ricca di incontri, dibattiti, scienza e musica per celebrare i valori dell’Unione Europea e le opportunità dedicate ai giovani.. Dove e Quando: Presso la suggestiva Terrazza del Pincio a Villa Borghese, Roma, sabato 9 maggio dalle ore 11:00 alle ore 19:30.. Perché: Per riscoprire il senso di appartenenza comunitaria attraverso un dialogo aperto e intergenerazionale su mobilità, innovazione, sport e nuove sfide sociali.. Roma si veste a festa per celebrare uno dei momenti più significativi dell’identità continentale. Sabato 9 maggio, la meravigliosa cornice di Villa Borghese diventerà il cuore pulsante della partecipazione civica, accogliendo cittadini, studenti e istituzioni in una giornata di condivisione senza precedenti.🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Giornata dell’Europa 2026: festa al Pincio

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