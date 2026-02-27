Oggi si celebra la giornata contro l’obesità, con un focus sullo stato delle strutture sanitarie in Italia. Secondo i dati, il 52% dei centri di cura si trova al Nord, mentre le regioni del Sud, più colpite dall’obesità, hanno meno servizi disponibili e incontrano maggiori difficoltà nell’accesso alle cure. La disparità tra le diverse aree del Paese è evidente.

(Adnkronos) – Le Regioni italiane con il tasso di obesità più elevato sono quelle del Sud, che hanno meno strutture e soprattutto maggiori barriere all’accesso alle cure. "Dei 160 centri per l’obesità operativi in Italia, infatti, il 52% si trova al Nord, il 18% nel Centro Italia e il 30% al Sud e nelle Isole,. Potrebbe interessarti:. Medici famiglia, ‘tra 30-50enni tanti casi nausea e vomito, marzo mese difficile’. Tumori, una proteina alterata li fa crescere, bersaglio per nuove cure. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Leggi anche: Lenzi (Cnr): "Obesità malattia cronica, serve accesso equo a cure in tutta Italia"

Cure pediatriche oncologiche: Italia a due velocità, disparità regionali e allarme per l’accesso alle terapie.Disparità nelle Cure Pediatriche: L’Italia a Due Velocità e l’Allarme di Bologna L’Italia si confronta con una grave disuguaglianza nell’accesso alle...

Temi più discussi: Giornata Mondiale dell’Obesità 2026; Giornata mondiale dell'obesità: incontri individuali con gli specialisti del team per il trattamento della malattia; Asl Vercelli. 4 marzo alla Piastra giornata di screening di prevenzione contro l’obesità; Visite gratuite obesità all’Istituto Clinico Beato Matteo di Vigevano.

Giornata contro l’obesità, l’allarme: Accesso a cure disuguale, 52% centri al Nord(Adnkronos) - Le Regioni italiane con il tasso di obesità più elevato sono quelle del Sud, che hanno meno strutture e soprattutto maggiori barriere all’accesso ... tuobenessere.it

Giornata Mondiale dell’Obesità, GVM Care & Research lancia la campagna Ogni percorso inizia da una sceltaColloqui gratuiti con gli specialisti degli Obesity Center GVM per una consulenza sullo stato di salute generale e sulle abitudini alimentari ... ravenna24ore.it

Giornata dell’obesità, consulenze gratuite anche in Puglia - facebook.com facebook