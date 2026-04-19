I giochisti sono i peggiori risultatisti | finché si vinceva nessuno fiatava

Nel mondo dello sport, alcuni tifosi si definiscono appassionati di strategie e gioco, ma spesso cambiano opinione in base ai risultati della squadra. Quando le vittorie arrivano, difficilmente vengono criticate le scelte o le prestazioni, mentre le sconfitte portano a giudizi più severi e a cambiamenti di opinione. Questa tendenza evidenzia come le percezioni siano strettamente legate ai risultati ottenuti sul campo, influenzando il modo in cui si seguono e si commentano le vicende sportive.

In tanti si professano “giochisti” ma in realtà sono i peggiori “risultatisti”, anzi “risultato-dipendenti” visto che cambiano idea e giudizi su squadra e allenatore a seconda del risultato. Dopo la vittoria dello scudetto dell’anno scorso nessuno si lamentava, anzi tutti sono scesi in strada a festeggiare. Dopo le tre vittorie consecutive con Atalanta, Roma e Juventus, dopo la vittoria in Supercoppa e le successive vittorie in trasferta contro Lazio e Cremonese all’andata, dopo il 2-2 a Milano con l’Inter, nessuno si lamentava, anzi era un elogio continuo. Quando il Napoli vinceva nessuno si lamentava. Fino a due settimane fa tutti a dire...🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - I “giochisti” sono i peggiori risultatisti: finché si vinceva nessuno fiatava Notizie correlate Leggi anche: Siamo italiani, pratici, concreti. Giochisti per i social, risultatisti nell’anima Leggi anche: Giochisti contro risultatisti: un tempo c'erano i pugni di Brera e gli scontri con Palumbo Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Giocare da Cagni; Esperienza da Juve, Spalletti e gli over 30 per un’altra rivoluzione; Padovan: Italia? Allegri sarebbe CT del non gioco, infatti non vince da 4 anni. Conte…; Getafe: liberi di sognare. La banda di Bordalás guarda negli occhi l’Europa. Conta più il gioco espresso o i risultati ottenuti Nell'annoso dibattito tra 'giochisti' e 'risultatisti', i cultori del risultato hanno trovato in Carlos Cuesta un totem insospettabile della loro filosofia. A cinque giornate dal termine, con una salvezza ormai cucita addoss - facebook.com facebook Avviso per pisquani e cicisbei in circolazione abusiva: la battuta “se succede…” era rivolta ai giochisti e non all’Inter che ho dato per favorita allo scudetto considerando il Napoli unico rivale. Quando lo capiranno sarà sempre troppo tardi. Nel frattempo vacanz x.com