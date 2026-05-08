Giannini torni sui banchi a rotelle

Massimo Giannini, editorialista di Repubblica e figura di spicco nel panorama dei salotti politici, torna a sedersi sui banchi con rotelle. La sua presenza in pubblico è stata segnalata come una novità, dopo che il giornalista ha affrontato un periodo di assenza. La sua partecipazione agli eventi pubblici ha suscitato attenzione, considerando il suo ruolo di commentatore e opinionista nel mondo dell'informazione italiana.

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Ci mancava la prova del nove. Ce l'ha data Massimo Giannini editorialista di Repubblica e principe dei salotti della gauche nell'Italia che fa la morale al politicamente scorretto. Alfiere di quella sinistra ben pensante, capace di piegare il linguaggio come un origami, per dirci che la ragione e la morale stanno solo da una parte e tutto il resto non è nemmeno noia, come cantava il maestro Franco Califano, ma è razzismo, fascismo, autoritarismo, sovranismo. Si è capito dalle sue parole dell'altra sera quando, nell'ossessione per Giorgia Meloni e il suo governo, si è lanciato in una metafora degna di un nazistello da motoraduno. Ci ha spiegato che finire in sedia a rotelle, magari fino a cento anni, significa rendere inutile la propria vita.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Giannini torni sui banchi (a rotelle) Notizie correlate Bufera su Giannini per la frase choc sui disabili: 2Se passii 20 anni su una sedia a rotelle..."Quando si trascorre l'esistenza tra editoriali indignati, pistolotti, predicozzi, salotti, podcast e apparizioni di ogni genere, può capitare che la... Massimo Giannini, la sparata sul governo: "Come un vecchio su una sedia a rotelle"Il governo Meloni ha raggiunto, lo scorso 2 maggio, un traguardo inconfutabile: è diventato il secondo più longevo della storia repubblicana italiana...