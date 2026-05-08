Bufera su Giannini per la frase choc sui disabili | 2Se passii 20 anni su una sedia a rotelle

Una dichiarazione attribuita a una figura pubblica ha suscitato reazioni di sdegno sui social e sui media. La frase, riferita ai disabili, contiene un'espressione considerata offensiva e ha portato a inevitabili polemiche. La vicenda ha generato commenti di condanna e richieste di chiarimenti, mentre si attendono eventuali prese di posizione ufficiali sulla questione. La polemica si è concentrata principalmente sulla scelta delle parole utilizzate.

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