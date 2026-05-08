Bufera su Giannini per la frase choc sui disabili | 2Se passii 20 anni su una sedia a rotelle
Una dichiarazione attribuita a una figura pubblica ha suscitato reazioni di sdegno sui social e sui media. La frase, riferita ai disabili, contiene un'espressione considerata offensiva e ha portato a inevitabili polemiche. La vicenda ha generato commenti di condanna e richieste di chiarimenti, mentre si attendono eventuali prese di posizione ufficiali sulla questione. La polemica si è concentrata principalmente sulla scelta delle parole utilizzate.
Quando si trascorre l'esistenza tra editoriali indignati, pistolotti, predicozzi, salotti, podcast e apparizioni di ogni genere, può capitare che la parola salpi prima del cervello e, cercando la lama con cui infilzare Meloni e soci, trovi la merendina avariata scioltasi in tasca. Non l'aforisma. La stronzata. Con Massimo Giannini, però, la faccenda ha meno il sapore della gaffe, del detrito verbale sfuggito nella tonnara televisiva (anche perché, per produrre una minchiata da dibattito, bisognerebbe prima frequentarne uno, quel reperto archeologico di altre tv dotate di contraddittorio). Con Giannini la frase appariva pronta. Prima dichiarazione da primo ospite di DiMartedì.🔗 Leggi su Iltempo.it
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