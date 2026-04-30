Un nuovo sviluppo nel caso ricina riguarda i risultati di esami biologici svolti presso il Policlinico di Bari sui resti di due donne. L'avvocato di alcune persone coinvolte ha chiesto di proteggere Gianni e Alice Di Vita dalla pressione mediatica che si sta intensificando. La vicenda coinvolge quindi accertamenti ufficiali e richieste di tutela legale in risposta alle dinamiche mediatiche che si sono sviluppate.

? Cosa sapere Nuovi esami biologici al Policlinico di Bari sui resti di Sara e Antonella Di Ielsi.. L'avvocato Facciolla chiede tutela per Gianni e Alice Di Vita contro la pressione mediatica.. Dopo l’esame dei vetrini biologici effettuato al Policlinico di Bari sui resti di Sara e Antonella, l’avvocato Vittorino Facciolla chiede di fermare la pressione mediatica contro Gianni e Alice Di Vita. La vicenda che ha colpito la famiglia a Campobasso, legata all’avvelenamento da ricina di Antonella Di Ielsi e della figlia Sara, ha vissuto un momento di svolta tecnica con i nuovi accertamenti medici. I laboratori del Policlinico di Bari hanno proceduto al controllo irripetibile dei campioni biologici prelevati dalle due vittime, un passaggio fondamentale per chiarire le dinamiche tossicologiche dell’evento.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caso ricina, Facciolla: “Stop alla pressione su Gianni e Alice Di Vita

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