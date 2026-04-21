Le forze dell'ordine stanno conducendo nuovi interrogatori presso la questura di Campobasso nel quadro delle indagini sul caso di avvelenamento che riguarda il comune di Pietracatella. La Squadra Mobile sta approfondendo le verifiche, senza ancora rilasciare dettagli sui soggetti ascoltati o sui riscontri emersi. La procura ha avviato le indagini per chiarire le cause dell’incidente e individuare eventuali responsabilità.

Gli inquirenti della Squadra Mobile di Campobasso stanno proseguendo le attività investigative presso la questura del capoluogo, concentrandosi su nuovi interrogatori legati al caso che coinvolge Pietracatella. Le autorità stanno ascoltando diversi parenti e conoscenti di Antonella Di Ielsi e della figlia Sara Di Vita, le due donne decedute subito dopo il periodo natalizio in seguito a quella che inizialmente era stata classificata come una sospetta intossicazione alimentare, ma che le indagini hanno poi rivelato essere un avvelenamento. L’evolversi delle indagini sulla tragedia di Pietracatella. Il lavoro investigativo si sta focalizzando sulla raccolta di testimonianze da parte di soggetti informati sui fatti accaduti tra la fine dell’anno scorso e l’inizio di quello attuale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mistero Pietracatella: nuovi interrogatori sul caso avvelenamento

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