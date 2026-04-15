Tra Selvaggia Lucarelli e Adriana Volpe si sono susseguite diverse frecciatine al Grande Fratello Vip, fin dalla prima puntata. La discussione più recente ha visto la giornalista rivolgere all’altra un commento diretto, mentre la gieffina ha risposto con una replica. La tensione tra le due si è manifestata più volte nel corso del programma, senza che si siano verificati incontri più pacifici.

Che non ci sia simpatia tra Selvaggia Lucarelli e Adriana Volpe è stato palese sin dalla prima puntata del Grande Fratello Vip, fino ad ora infatti non sono mancate le pungenti frecciatine tra loro. Gli ultimi giorni per la Volpe non sono stati facili, a causa delle dure critiche ricevute nella casa più spiata dagli italiani infatti è crollata emotivamente. Ieri sera durante la nona puntata del reality sono state mostrate alcune clip in cui alcuni concorrenti attaccavano la gieffina, lei c'è rimasta malissimo. Adriana Volpe si è detta davvero delusa da Marco Berry, ha però detto di aver visto più volte che gioca con i sentimenti altrui. A detta sua il gieffino istiga spesso e alimenta i litigi al Grande Fratello Vip.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Selvaggia Lucarelli contro Adriana Volpe al GF Vip: “Sei antipatica”, la replica della gieffina

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