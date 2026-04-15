GF Vip Selvaggia Lucarelli attacca Adriana Volpe | Sei antipatica lei replica | Ho i nervi scoperti

Durante una puntata del Grande Fratello Vip, Selvaggia Lucarelli ha chiamato in causa Adriana Volpe, definendola “antipatica”. La conduttrice ha risposto che ha i nervi scoperti, dando vita a un breve scambio di battute tra le due. La discussione si è svolta in diretta, con le due donne che si sono confrontate in modo diretto. Nessun altro dettaglio sulle conseguenze di questa situazione è stato reso noto.

Botta e risposta al Grande Fratello Vip tra Selvaggia Lucarelli e Adriana Volpe, volano frecciatine in diretta . Ci sono state nuove scintille tra Selvaggia Lucarelli e Adriana Volpe al Grande Fratello Vip durante la nona puntata del reality andata in onda ieri sera su Canale 5. Nella precedente diretta la gieffina non ha preso affatto bene il fatto che l’opinionista abbia detto che è antipatica e non è stata l’unica a criticarla, infatti è stata giù di morale negli ultimi giorni nella casa. Alcuni suoi compagni di avventura hanno continuato a scagliarsi contro di lei, dopo aver visto la clip ha detto: “Marco mi ha deluso, ma ho visto più volte che gioca con i sentimenti delle persone.🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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