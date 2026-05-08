GF Vip la tragica storia di Antonella Elia | Mia madre è morta quando avevo un anno e mezzo mio padre…

Durante la sua partecipazione al Grande Fratello Vip, Antonella Elia ha condiviso alcuni dettagli sulla sua infanzia. Ha spiegato che sua madre è deceduta quando lei aveva un anno e mezzo, lasciando un vuoto nella sua vita. Ha anche menzionato che suo padre ha avuto un ruolo importante durante la crescita. La gieffina ha parlato di alcuni momenti difficili vissuti durante la giovane età.

Infanzia drammatica per Antonella Elia, la gieffina racconta la sua triste storia al Grande Fratello Vip. Non è stata affatto facile l’infanzia di Antonella Elia, in molte occasioni ha infatti detto che si è sempre sentita sola, senza famiglia. Diverse sono state le drammatiche vicende che ha dovuto affrontare quando era piccola. Ieri al Grande Fratello Vip Renato e Lucia le hanno chiesto di parlare della sua famiglia, lei ha detto: “Non vorrei rattristarvi con la storia di vita patetica. Mia madre è morta quando avevo un anno e mezzo, mio padre si è risposato quando io avevo circa nove anni quindi ho avuto una seconda mamma”. la gieffina ha continuato dicendo: “Fino ai cinque anni stavo con i miei nonni materni a Terni, poi mio padre mi ha portato via e non li ho più visti, venivano di nascosto a scuola per salutarmi.🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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