GF Vip Valeria Marini danza | la reazione choc di Antonella Elia

Durante una puntata del Grande Fratello Vip, Valeria Marini ha interpretato una coreografia al ritmo della canzone Divina all’interno della casa. La sua esibizione ha attirato l’attenzione di tutti i coinquilini, in particolare di Antonella Elia, che ha mostrato una reazione di sorpresa. La scena è stata registrata e condivisa sui social, generando commenti tra i fan e gli spettatori del programma.

? Cosa sapere Valeria Marini esegue coreografia per il brano Divina nella casa del Grande Fratello Vip.. Antonella Elia manifesta sdegno riaccendendo la storica rivalità tra le due concorrenti.. Il salotto del Grande Fratello Vip si è trasformato in un palcoscenico improvvisato questo 26 aprile, quando l’ingresso di Valeria Marini, accompagnata da un vassoio di dolci e bignè, ha scatenato una performance musicale e coreografica che ha diviso nettamente i presenti. La nuova arrivata ha voluto inaugurare la sua permanenza nel reality con un momento dedicato al suo nuovo brano, intitolato Divina, portando con sé un’energia travolgente e un desiderio di protagonismo che non è passato inosservato.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - GF Vip, Valeria Marini danza: la reazione choc di Antonella Elia Valeria Marini: Ho denunciato Antonella Elia per diffamazione - Storie al bivio Weekend 17/01/2026 Notizie correlate GF Vip 2026, Valeria Marini entra con i dolci: la reazione infastidita di Antonella Elia è imperdibile (VIDEO)Una domenica stellare – ma non per tutti – nella casa del Grande Fratello Vip 2026. GF Vip: Valeria Marini entra nella Casa e gela Antonella EliaL’ultima puntata del Grande Fratello VIP ha regalato uno dei momenti più discussi della stagione. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Grande Fratello VIP: Valeria Marini sorprende i VIP con il suo ingresso in Casa Video; Grande Fratello Vip: Valeria Marini entra nella Casa, ma che ruolo avrà?; Valeria Marini annuncia il suo ingresso al GF Vip: Entro domenica; Grande Fratello Vip, arriva Valeria Marini: quando è previsto l'ingresso ufficiale. Grande Fratello Vip, Valeria Marini entra nella Casa come ospite speciale: gelo immediato con Antonella EliaNuovo colpo di scena nella Casa del Grande Fratello Vip: l’ingresso a sorpresa di Valeria Marini ha subito acceso gli animi, soprattutto per la reazione gelida di Antonella Elia. Per la showgirl ... comingsoon.it GF Vip Valeria Marini in casa, protagonista Antonella Elia: Ecco le reazioniGF Vip 8 ingresso Valeria Marini nella casa. Comitato di accoglienza per l'ospite inatteso e sorpresa per i concorrenti, ecco le reazioni ... mondotv24.it «Sono entrata in pace, Antonella». Così Valeria Marini, appena varcata la soglia della Casa del Grande Fratello Vip, ha rotto il silenzio rivolgendosi direttamente alla Elia. Il suo arrivo, oggi domenica 26 aprile, ha sorpreso tutti i concorrenti: mentre pranzavano, - facebook.com facebook Una cosa è certa: con Valeria Marini è sempre tutto STELLARE #GFVIP x.com